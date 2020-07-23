Парень пытался заправить электрокар Tesla бензином (видео)

Парень пытался заправить электрокар Tesla Model 3 бензином. Ему пришлось обыскать всю машину, чтобы понять свою ошибку, пишет geek.informator.ua.

Американский иллюзионист Джастин Флом случайно стал свидетелем забавного случая на заправке. Похоже, молодой владелец электрокара только что получил это транспортное средство, причем вряд-ли покупал его он сам. Это видно из того, что парень не знает даже главной особенности его машины — работа на электричестве.

Водитель приехал на заправку и начал стандартный процесс заливки бензина. Однако, остановиться ему пришлось на стадии «а куда же пристроить этот шланг?». Оказалось, что в машине не было нужного места, куда бы можно было бы залить бензин.

В процессе поиска парень даже заглянул под капот и в багажник машины. Когда все варианты были исчерпаны, он решил обратиться к Google. На видео можно очень четко увидеть его реакцию, и он точно не был доволен тем, что там нашел.

: changeua.com