Правлячі кола не люблять зайвих очей

Про наслідки прийняття в третьому читанні законопроекту № 47830-6 з трьома небезпечними змінами.

Про триденне голосування і його багатогранних можливості для фальсифікацій сказано багато. Однак про дві інші новели говорять мало, а вони не менш шкідливі для чесності виборів і йдуть в комплекті з трехдневкой. Зниження народної підтримки правлячі кола змушені компенсувати фальсифікаціями, а вони, як відомо, не люблять зайвих очей. Для спостерігачів це черговий виклик, з яким, впевнений, завдяки народній підтримці ми успішно впораємося.

1. Спостерігати за виборами тепер можна буде тільки за «пропискою»:

— кандидат, партія чи громадська палата тепер не зможуть направити спостерігачів на дільницю, якщо він «прописаний» в іншому регіоні;

— при цьому кандидати можуть мати реєстрацію за місцем проживання в іншому регіоні, на місцевих виборах можуть голосувати навіть жителі деяких інших держав, а ось спостерігачами, бачте, тепер можуть бути тільки місцеві;

— це призведе до скорочення спостереження і збільшення порушень, які нікому буде фіксувати, так як партії, кандидати і спостережницькі організації тепер не зможуть запрошувати спостерігачів з сусідніх регіонів, хоча саме такі спостерігачі найбільш активні, професійні і були гарантами чесності виборів;

— ініціатори поправок по суті створили штучні кордони всередині країни, а жителів сусідніх регіонів у праві на спостереження фактично прирівняли до іноземців;

— крім великих виборів це позначиться і на невеликих дострокових виборах у селах і селах, на які практично кожне неділю їздили незалежні спостерігачі, ніж тримали в тонусі фальсифікаторів; тепер такі міжрегіональні десанти стануть неможливі.

2. Партії зможуть виводити з комісій призначених їй членів:

— для чесних, професійних і принципових членів комісій наступають складні часи, так як замість гарантії у вигляді імунітету від відкликання над ними тепер повісили дамоклів меч; при цьому відгук передбачили тільки для членів комісій призначених партій, ніж розділили всередині комісій членів на два види;

— адміністрації різних рівнів через керівництво виборчкомів почнуть, якщо вже не почали формувати списки заважають фальсифікувати членів комісій, а потім батогом і пряником будуть домагатися від відділень партій їх виведення зі складу комісій;

— все це вони повинні встигнути провернути в тимчасові вікна можливостей, так як за новими правилами відкликати члена комісії можна протягом одного року після призначення, за один рік до закінчення строку повноважень комісії, за шість місяців до єдиного дня голосування, а також у період виборчої кампанії.

Григорій Мельконьянц, співголова руху «Голос»