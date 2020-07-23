Сітібанк за підсумками першого півріччя декларує прибуток 673 200 000 грн, повідомляє finbalance.

За січень-травень банк відзвітував o прибутку 759 700 000 грн. Таким чином, його збиток в червні склав 86 500 000 грн.

По 2019 Сітібанк декларував прибуток 2 200 000 000 грн (за 2018 — 1 400 000 000 грн).

За даними банку, на 01.07.2020 його показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу був 47,11% (вимога НБУ — не менше 10%).

Раніше SKELET-info повідомляли, що глава НБУ доповнив свою декларацію мільйонами в швейцарському банку.

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SKELET-info

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Сітібанк в червні отримав 86,5 млн грн збитку оновлено: 23 липня, 2020 автором: Redactor