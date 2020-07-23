З тіла загиблого медика Ільїна вирізали кістки, а поранений морпех Журавель стік кров’ю

У командуванні Операції Об’єднаних сил розповіли деталі про загиблого медика Миколи Ільїна і смерті пораненого морського піхотинця Ярослава Журавля, якого не змогли евакуювати з поля бою біля Зайцево.

Про це йдеться в матеріалі BBC News Україна.

Як розповіли в штабі ООС, українська сторона кілька разів зверталася через СММ ОБСЄ до бойовиків, щоб забрати пораненого бійця, проте вони відмовляли. При цьому російські найманці самостійно здійснювали пошук і затягували час.

Через таких дій противника поранений український військовий не отримав своєчасної медичної допомоги, в результаті чого стік кров’ю і помер.

Також повідомляється, що тіла загиблих на момент передачі евакуаційної групи «Евакуація-200» мали незворотні трупні зміни, що може свідчити про те, що їх не зберігали за всіма правилами в морзі.

А самі загиблі були без своєї військової форми.

Крім того, тіло військового медика Миколи Ільїна розрізали. Як зазначили в командуванні ООС, з якої зброї був убитий військовий медик, встановити було неможливо, оскільки уражені органи і кістки, а також вражаючі елементи бойовики вилучили в морзі окупованій Горлівки.