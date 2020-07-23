Військкомати збирають інформацію про бійців ВСУ, учасників «Революції гідності». Всіх внесуть до реєстру

Оперативне Командування «Схід» розіслало накази обласним військкоматам скласти списки учасників «Революції Гідності» серед військовослужбовців.

Фото відповідних наказів розміщені в соцмережах.

На першому фото можна помітити, що наказ відданий військовою частиною А 1314 (оперативне командування «Схід»).

Згідно з наказом, військові комісари Дніпропетровської та Харківської областей повинні скласти списки діючих військовослужбовців,які брали участь у «Революції Гідності» в 2013-2014 роках.

Згодом за цими списками буде створена електронна база даних. Зазначені списки наказано підготувати до обіду 23 липня.

Другий лист вже написано Харківським обласним військовим комісаріатом на адресу районних та міських комісаріатів області. У ньому дублюються вимоги, зазначені в листі від ОК «Схід».

Цілі створення таких реєстрів — невідомі.

Як повідомляє OBOZREVATEL, ідея з такими списками з’явилася після внутрішнього скандалу у зв’язку з прощанням на Майдані Незалежності з загиблим офіцером 24-ї бригади Тарасом Матвєєвим.

Виявилося, що командування не знало, що Матвєєв був активним учасником Революції Гідності, і пізно дізналася, що прощання з ним буде проходити на Майдані.

За даними джерела, з-за цього главком дав наказ зібрати списки майданівців, щоб у трагічному випадку прощатися з почестями і не потрапляти більше в таку незручну ситуацію.