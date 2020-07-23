Нацбанк продав з валютного резерву $350 млн, щоб допомогти будівельникам піраміди ОВДП вивести капітали

За останні три дні Нацбанк продав свого золотовалютного резерву для стабілізації ситуації на валютному міжбанку і уповільнення девальвації гривні близько $350 млн, повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб.

Це не зупинило подорожчання долара. Його курс на міжбанку піднявся з 27,40 грн/$ у п’ятницю до 27,83 грн/$ під кінець сьогоднішнього дня, 23 липня. На готівковому ринку середній курс продажу долара знаходиться в межах 28,10-28,20 грн/$, а максимальний досягає 28,25 грн/$.

Обвал курсу гривні почався як реакція на призначення на посаду голови Нацбанку Кирила Шевченка. А продовжився з подання власників держоблігацій — будівельників піраміди ОВДП.

Вони скуповували долар, щоб вивести свої капітали з боргових паперів Мінфіну. Тут і іноземні інвестфонди, та інвесткомпанії, які обслуговують колишнього президента Порошенка з його співучасниками, які всіма правдами і неправдами виводять вкрадені в Україні гроші подалі за кордон в офшори.

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro