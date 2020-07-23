На аукцион выставили самое быстрое авто в мире

«Ракетомобиль», поставивший рекорды скорости, продают на аукционе за почти 20 тысяч долларов. Авто стоит без движения уже более десяти лет.

Самый быстрый автомобиль на планете продают с аукциона Bring a Trailer в США. Начальная цена одноместного стримлайнера, установившего несколько мировых рекордов скорости, 19 тысяч долларов, сообщается на сайте торгового дома.

Автомобиль-рекордсмен не эксплуатируется уже более десяти лет. Он требует технического обслуживания.

Кузов стримлайнера выполнен из алюминия. Авто имеет карбоновые тормозные диски и специальные парашюты. В качестве топлива для транспортного средства можно использовать не только бензин, но и другие виды топлива.

Свой первый рекорд стримлайнер установил в 2004 году. Пилот разогнался на нем до 497 километров в час.

Свой главный рекорд «ракетомобиль» показал в 2010 году. На соляном озере Бонневиль в США он развил скорость до 658 километров в час. Этот рекорд держится до сих пор.

: journalist.today