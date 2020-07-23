У ВООЗ назвали «небезпечне місце», куди не рекомендують ходити з-за коронавіруса

Всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує ходити в нічні клуби і дискотеки, щоб уникнути зараження коронавірусом.

Як повідомив портал UrduPoint, таку заяву зробила голова технічної групи підрозділи надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхов

“Ми ніколи так багато не говорили про нічних клубах в останні дні і в останні тижні, але вони, як правило, зараз є гарячими точками”, – сказала представник ВООЗ.

При цьому вона підкреслила, що закриття всіх нічних клубів – “це теж не рішення».

Офіційний представник ВООЗ запропонувала замість цього використовувати підхід, заснований на виявленні найгірших вогнищ в конкретний час і в конкретному місці з подальшим їх обмеженням або тимчасовим закриттям.

У той же час Керкхов наголосила, що забезпечення безпеки громадських місць також є частиною відповідальності клієнтів.

«Ви самі повинні зробити вибір і сказати:»Я роблю це, я йду на це». Нам потрібно, можливо, піти на деякі жертви і обмежити себе заради людей, які працюють на передньому краї і піддають себе ризику», – закликала медик.