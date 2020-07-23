Зеленський наполягає на розшифровці всіх пунктів мінських угод

Україна наполягає на розшифровці кожного пункту мінських домовленостей. Розшифровка допоможе зрозуміти, які саме пункти може виконати українська сторона.

Про це на прес-конференції в Станиці Луганській заявив президент України Володимир Зеленський.

Як пояснив президент, Україна хоче отримати відповіді на всі питання, які стосуються виконання мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

«Тоді ми будемо знати і будемо бачити, чи в змозі виконати це, або не в змозі, як це будемо (виконувати — ред.), хто відповідає (за виконання — ред.). Всі ці питання, які вас цікавлять, є (на переговорах — ред.) в Мінську і на Банковій, ми всі їх піднімаємо. Кожен раз, просто читаючи пункт, кажучи про те, що заборонено зброю, використання, хто відповідає — це ціла історія. Ми хочемо дрібниці, і в дрібницях будуть відповіді на всі питання», — підкреслив він.