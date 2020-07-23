Україна успішно розмістила євробонди на 2 млрд доларів

Гроші привернули під 7,25% річних з погашенням у березні 20133 року

Україна 23 липня успішно розмістила євробонди на 2 млрд доларів. Гроші залучені під 7,25% річних з погашенням у березні 2033 року.

Про це у Facebook повідомив фінансовий аналітик ICU Михайло Демків.

За його словами, друга спроба випустити єврооблігації виявилася успішнішою, чеи очікувалося, оскільки вдалося отримати більше грошей під менший відсоток.

«Рішення про скасування випуску 1 липня, на мою думку, було правильним, як показала практика. Тоді не вдалося укласти угоду, але вдалося зберегти довіру інвесторів», — додав Демків.