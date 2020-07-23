Названий симптом раку легенів, який видно на обличчі

Медики вказують на один важливий симптом, який видно на обличчі.

Рак легенів – це неконтрольоване зростання аномальних клітин в одному або обох легенях. Успіх лікування багато в чому визначається розміром раку і тим, наскільки далеко він поширився від легенів. Іншими словами, чим раніше він виявлений, тим краще.

На жаль, на ранніх стадіях зазвичай немає ніяких ознак або симптомів, адже симптоми раку легенів розвиваються по мірі прогресування захворювання.

Коли симптоми дійсно виникають, їх також легко прийняти за менш серйозний стан. Саме тому медики вказують на один важливий симптом, який видно на обличчі. Так, опухле обличчя потрапляє в нехтувану категорію симптомів.

Як пояснює Фонд раку легені Роя Касла (RCLCF), багато людей будуть думати, що опухле обличчя є ознакою алергічної реакції. “Однак набряк обличчя може бути викликаний непрохідністю верхньої порожнистої вени, яка зазвичай викликається раком легенів”, – пояснює орган охорони здоров’я.

Верхня порожниста вена – це велика вена в грудях – вона несе кров з верхньої половини тіла в серце.

Згідно RCLCF, обструкція верхньої порожнистої вени відбувається, коли щось зупиняє кров. І зазвичай такий стан викликається рак легенів поблизу вени. Він може тиснути на вену або поширитися на сусідні лімфатичні вузли. Це засмічення і викликає набряк обличчя.

Основні симптоми раку легенів включають в себе:

Кашель, який не проходить через два або три тижні

Давній кашель, який погіршується

Грудні інфекції, які продовжують повертатися

Кровохаркання

Біль при диханні або кашлі

Постійна задишка

Постійна втома або брак енергії

Втрата апетиту або незрозуміла втрата ваги

Фактори ризику

Існують деякі фактори способу життя і навколишнього середовища, які можуть збільшити ризик розвитку раку легенів. За даними Cancer Research UK, одним з найсерйозніших є куріння тютюну.

За даними благодійної організації, близько семи з 10 випадків раку легенів викликані курінням. Деякі речовини також збільшують ризик раку легенів.

“До них належать азбест, кремнезем і вихлопні гази дизельного палива. Люди можуть піддаватися впливу цих факторів у процесі роботи”, – пояснює Cancer Research UK.

Дослідження також показують, що вплив дизельних парів протягом багатьох років збільшує ризик розвитку раку легенів.

Одне дослідження показало, що ризик розвитку раку легенів зростає приблизно на 33 відсотки, якщо ви живете в районі з високим рівнем вмісту оксидів азоту (в основному, вироблених автомобілями та іншими транспортними засобами).

Генетика також може грати роль у визначенні вашого ризику.

За даними Cancer Research UK, ваш ризик раку легень вище, якщо у вас є близький родич (наприклад, батько або брат чи сестра), у якого був рак легенів.

: glavred.info

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