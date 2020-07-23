Доповідь британського парламенту сигналізує, що англійці взяли гібридний виклик Москви

Доповідь комітету з розвідки і безпеки парламенту Британії віщує Кремлю гібридні «військові дії» – кібервійну, олігархам суди, а їх підручним статус «іноземних агентів», вказують експерти.

Судячи з усього, англійці взяли гібридний виклик Москви і вирішили вступити в повномасштабну гібридну війну, розв’язану Росією проти Заходу.

Комітет парламенту, якому було доручено підготувати доповідь про вплив Росії в Британії, виконав гігантську роботу, опитав десятки співробітників спецслужб, МЗС, підприємців та незалежних експертів. Члени комітету замовили також дослідження відкритих джерел – публікацій ЗМІ та дослідницьких центрів.

Велика частина доповіді засекречена і буде прочитана обмеженим колом політиків та чиновників, яким належить приймати рішення з усіх питань, пов’язаним з Росією. Однак і доступний публіці текст вразив експертів.

Мова офіційних документів у Британії зазвичай у вищій ступеня обтічний. Критика максимально завуальована, накази мінімально категоричні. У російському доповіді все навпаки – критика на адресу не тільки спецслужб, але і всього політичного класу цілком недвозначна і досить жорстка. Її суть: «Кремль обзавівся серйозними мережами впливу в Сполученому Королівстві, і в цьому винні всі уряди останніх двадцяти років».

По суті, вони поставили приплив капіталів і хибно зрозумілі дипломатичні компроміси вище інтересів безпеки країни. Відповідним чином звучить заклик до зміни стратегії, особливо для спецслужб: «Не треба боятися вторгатися в “сірі зони”, де з вигляду цілком законно діють путінські пропагандисти, наймані піарники і слизькі олігархи з видами на проживання! Це не підрив демократії, а її захист».

Доповідь – вкрай неприємна новина для Кремля, зазначає Костянтин Еггерт. Невдалий замах в 2018 році на Сергія і Юлію Скрипалів глибоко уразило британський правлячий клас. Документ дає загальне уявлення про те, яким буде відповідь Лондона Путіну.

По-перше, доповідь рекомендує всіляко розширити і грунтовно профінансувати підрозділи спецслужб, які займаються війною в кіберпросторі. Розвиток наступальних можливостей і прийом на роботу фахівців, що володіють довгостроковими перспективними здібностями, а не просто набором навичок, – ось ключові рекомендації, що містяться у відкритій частині доповіді.

Інша важлива проблема, з точки зору комітету, це так званий «Лондонград» – десятки тисяч вихідців з Росії, часто дуже небідних, що оселилися в Сполученому Королівстві після краху СРСР. Російські олігархи, які стали своїми в бізнесі, а іноді і в політичних колах – провідники впливу Кремля в країні.

Вони відмінно захищені першокласними юристами та PR-фірмами. На їх гроші купуються консультанти, вплив і виявляється реальний вплив на громадську думку. Навколо них виросла ціла сфера обслуговування, зацікавлена в максимально безконфліктних стосунках Британії з Кремлем. Ці люди вросли в британську життя так, що вирвати їх з неї законним шляхом практично неможливо – такий висновок доповіді.

Однак є можливість піднести цим людям неприємний сюрприз – прийняти за американським зразком закон про реєстрацію іноземних агентів, який або змусить частина росіян (і особливо обслуговуючих їх консультантів, адвокатів, піарників) декларувати свої реальні інтереси, або дасть можливість британському державі ці інтереси ефективно виявити.

Доповідь також пропонує посилити можливості застосування постанови про необъясненном стані. Це відносно недавнє юридична нововведення, що дозволяє суду вимагати від політично значимих осіб або підозрілих іноземців пояснити джерела походження їх багатств.

Судячи з рекомендацій, до приводів для застосування постанови будуть віднесені підозри в причетності до кримінальних злочинів, а суди отримають право заслуховувати на закритому засіданні посвідчення співробітників спецслужб. Спецслужби, у свою чергу, зможуть представляти свої дані суддям при дотриманні режиму секретності.

Вишенькою на торті стала одна із заключних рекомендацій доповіді, адресована МЗС Британії. Суть її проста: британським дипломатам пора відмовитися не тільки від традиційної публічної риторики з приводу “пошуку взаєморозуміння” з Москвою та «розвитку відносин», але і, по суті, від спроб на ділі шукати взаєморозуміння з Путіним – до тих пір, поки Росія, за словами авторів доповіді, «не припинить агресивні дії на британській території, включаючи застосування хімічної зброї».

Аж до цього моменту завдання британської дипломатії – підтримувати канали зв’язку. В першу чергу, для передачі Кремлю неприємних думок і попереджень Лондона.

Реалізація доповіді на практиці призведе до того, що Британія стане для правлячої в Росії банди Путіна набагато більш жорстким противником у сфері кібервійн, шпигунства і політичного піару.

Але, найголовніше, під загрозою опиняться інтереси путінських злодіїв т. н. російських олігархів, причому не тільки в Британії, але і, враховуючи роль Лондона в глобальній економіці та фінансах, у всьому світі. А це здатне вплинути вже на ситуацію в самій Росії.