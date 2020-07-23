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США і Великобританія звинуватили Росію в застосуванні космічного зброї

24.07.2020

США і Великобританія заявили, що Росія зазнала в космосі зброя, призначена для знищення супутників. Про це повідомляє BBC.

«Ми стурбовані тим, що Росія випробувала один із своїх супутників, випустивши снаряд з характеристиками зброї», – заявив глава космічного управління Великобританії Харві Сміт.

За його словами, подібні дії РФ можуть нести загрозу для мирного використання космічного простору.

Глава космічного командування США, генерал Джей Реймонд повідомив, що має докази проведення Росією «випробувань космічного противоспутникового зброї».

За словами військового, РФ з супутника вивела на орбіту новий об’єкт, призначення якого неясно.

«Це ще одне свідчення тривалих зусиль Росії з розробки і випробування космічних систем. Це свідчить опублікованій військовій доктрині Кремля щодо застосування зброї, яке піддає ризику американські і союзні космічні активи», – зазначив Реймонд.

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