Вартість золота впритул наблизилася до рекорду, поки срібло припинило зростання

Вартість золота продовжила рости, поки срібло взяла припинило підвищуватися після значного підйому за останній час.

Про це повідомляє «Інтерфакс» у четвер, 23 липня.

Як наголошується, зростання котирувань контрактів на золото триває вже п’ять днів, у результаті чого вони впритул підібралися до історичного максимуму. У четвер золото з поставкою в серпні на біржі Comex подорожчав на 1,3% і досяг $1889,4 за унцію.

Історичний рекорд за підсумками торгів був зафіксований 22 серпня 2011 року та становив $1891,9 за унцію, свідчать дані Dow Jones Market Data. Внутрішньоденний максимум ціни був досягнутий 6 вересня 2011 року — $1923,7 за унцію.

Однією з причин підвищення попиту на дорогоцінний метал є напруженість у відносинах між Вашингтоном і Пекіном, а також ослаблення курсу долара США. Крім того, пандемія COVID-19 створює високу невизначеність прогнози для глобальної економіки, пише MarketWatch.

Між тим, ціни на срібло перейшли до зниження після того, як за підсумками торгів у середу підскочили на 7,4% і досягли найвищого рівня з вересня 2013 року — $23,144 за унцію. В ході торгів у четвер котирування вересневих ф’ючерсів знаходяться трохи нижче цього рівня.

Жовтневі контракти на платину на Comex додають в ціні 1,2% (до $969,1 за унцію), в той час як вересневі на паладій дешевшають менш ніж на 0,1% (до $2227,6 за унцію).