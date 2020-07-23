Кабмін ліквідує ГФС до кінця 2020 року

Ліквідація ГФС фактично є умовою для другого траншу від ЄС

Уряд ліквідує Державну фіскальну службу до кінця поточного року. Скасування ГФС є фактично умовою для другого траншу макрофінансової допомоги для України.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту в Брюссель.

«Це один з маячків для другого траншу. Це фактично умова для другого траншу. До кінця року ми повинні затвердити концепцію реформування державної податкової служби», — заявив прем’єр, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна.

Він пояснив, що є однією з умов отримання другого траншу в рамках п’ятої програми надання Україні макрофінансової допомоги.

«Наша ідеологія, це має бути інтелектуальний орган (замість Державної фіскальної служби — ред.). Не силовим, а інтелектуальним. Тобто, орган, який буде мати доступ до баз даних, ресурсів, який буде інтелектуально шукати фінансові порушення, викривати їх і передавати їх у відповідний орган», — зазначив Шмигаль.