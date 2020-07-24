Ученые выяснили, какой отпуск продлевает жизнь

Длительный отпуск положительно воздействует на нервную систему и способствует долголетию.

К такому выводу пришли ученые из Финляндии, которые провели масштабный эксперимент по теме.

Сотрудники Университета Хельсинки подвели итоги экспериментального исследования, в котором приняли участие 1200 добровольцев. Участники опыта были разделены на две группы — по образу жизни и длительности отпуска. Ученые уточняют, что здоровье и образ жизни одной половины добровольцев жестко контролировалось специалистами (обязательные физические нагрузки, запрет на курение и злоупотребление алкоголем, и так далее), но у них был относительно непродолжительный отпуск — менее трех недель в год.

Вторая группа добровольцев никак не контролировалась, поэтому эти люди могли вести любой образ жизни. Но длительность их отпуска составляла более трех недель в год. Эксперимент, который продолжался на протяжении сорока лет, завершился довольно неожиданными выводами.

“У добровольцев из первой группы наблюдались хорошие физические показатели, а также сниженная вероятность развития сердечно-сосудистых болезней, но смертность в первой группе была на тридцать семь процентов выше, чем во второй. Мы уверены, что продолжительный отпуск благоприятно отражается на здоровье нервной системы, поэтому в целом продлевает жизнь”, — говорят авторы исследования.

: lenta.ua