Росія перехопила наближався до її кордонів американський літак

Американський літак-розвідник Р-8А Poseidon наблизився до кордонів Росії в Чорному морі, на його перехоплення піднімався винищувач Су-27. Про це повідомляє з посиланням на Міноборони Росії. Відзначається, що засобами контролю повітряного простору була виявлена повітряна мета над нейтральними водами, яка наближалася до межі Росії. Після цього екіпаж російського Су-27 наблизився на безпечну відстань і розпізнав американський Р-8А Poseidon, який потім розвернувся в інший бік. Порушення держкордону в ході інциденту не допускалося. Відомо, що в Чорному морі в даний момент проходять навчання НАТО і України Sea Breeze. Міноборони Росії заявило, що флот відстежує кораблі та авіацію. Напередодні російські винищувачі також перехопили американські і німецький літаки-розвідники. Мова йде про маневри літаків Р-8А Poseidon і U-2S ВПС США, а також Р-3С Orion ВПС Німеччини відразу в двох місцях — над Чорним морем і над Балтикою.