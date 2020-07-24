СБУ виявила мільйонні розкрадання під час реконструкції «Борисполя»

Силовики проводять обшуки в офісах та за місцями проживання фігурантів справи

Служба безпеки задокументовано масштабне розкрадання державних коштів, виділених на реконструкцію міжнародного аеропорту «Бориспіль». За попередньою оцінкою, було присвоєно майже 37 млн гривень.

Про це повідомили в СБУ.

Там розповіли, що в 2017 році менеджмент приватної фірми виграв тендер на будівництво багаторівневого паркінгу в аеропорту.

«Бізнесмени підозрюються у фальсифікації документів про обсяги виконаних робіт та використання суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, що дозволило перевести в готівку і привласнити майже 37 мільйонів гривень», — повідомили в СБУ.

В даний час силовики проводять обшуки в офісах та за місцями проживання бізнесменів. У будинку одного з них вилучили близько 60 тисяч доларів і понад 1,5 млн гривень.

Фото: вилучені гроші (ssu.gov.ua)

«Зараз за всіма адресами проведення обшуків описується і вилучається фінансово-господарська документація, що підтверджує протиправну діяльність фігурантів», — додали в СБУ.

Кримінальне провадження відкрито за двома статтями — ухилення від сплати податків та присвоєння/розтрата майна в особливо великому розмірі.