Луцький терорист не тримає образи на Зеленського з-за видалення скандального відео

Терорист Максим Кривош, який у вівторок, 21 липня, захопив заручників у Луцьку, прокоментував дії президента України Володимира Зеленського, який видалив відео з закликом дивитися фільм «Земляни».

Як повідомляє УНН, Кривош вважає, що відеозвернення виконало завдання, тому нічого страшного у видаленні запису немає.

«Я думаю, відео встигли подивитися багато людей і багато завантажили його, тому, думаю, це не проблема», — сказав Кривош перед тим, як почалося судове засідання щодо обрання йому запобіжного заходу.