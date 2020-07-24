У Портленді протестувальники намагаються штурмом взяти суд і вимагають скасувати поліцію

В американському Портленді триває хвиля протестів Black Life Matter. Протестувальники штурмували будівлю місцевого суду. Через паркан кидають петарди, у відповідь протестувальникам силовики відкрили сльозогінний газ.

Про це повідомляє кореспондент з місця подій.

«Кілька сотень протестувальників біля суду в Портленді перелазять через високий металевий паркан, яким було обнесене будівлю, і кидають туди петарди та інші гарячі предмети. Кілька разів з будівлі виходили федеральні силовики: вони намагалися відтіснити демонстрантів за допомогою сльозогінного газу, шумових гранат та інших спецзасобів. Однак коли вони поверталися в будівлю, протестувальники відновлювали облогу» — пише кореспондент.



Порлиция закликає протестувальників розійтися. Протестувальники збивають хмари газу переносними вітродувами. У хід йдуть і парасольки, щоб то закрити огляд федералам, то захиститися від боєприпасів.



При цьому в сусідньому з будівлею суду сквері проходив мирний мітинг, в якому брали участь кілька тисяч осіб. В ході акції виступив мер Портленда, який обіцяв провести реформу поліції, проте так як його було погано чутно, натовп не сприйняла його мова.

«Це все лише на словах, ми хочемо, щоб він пішов у відставку, ми хочемо, щоб поліція була скасована», — заявив один з протестуючих.

«Скоротіть фінансування поліції на 50%, вкладіть ці гроші в суспільство», — зазначив інший.

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