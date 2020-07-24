У Харкові детективи ДБР затримали співробітника СБУ за торгівлю зброєю і боєприпасами

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали одного з київських службовців підрозділів СБУ під час збуту боєприпасів цивільній особі.

Про це повідомляє прес-служба ДБР в четвер, 23 липня.

«За попередньою інформацією, співробітник СБУ налагодив механізм збуту зброї та боєприпасів цивільним особам… Слідчі ДБР затримали співробітники СБУ під час збуту чергової партії патронів і двох предметів, які ззовні схожі на гранати, в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», — повідомляється на офіційному сайті ДБР.

Також під час слідства слідчі задокументували факт продажу жителю Харкова автомата АКС-74, 5 магазинів до нього і більше 1200 патронів калібру 5.45 мм на суму 1500 доларів.

При обшуку вдома у затриманого, а також в одному з сховищ в Харкові, були виявлені і вилучені 3,5 тисячі патронів, автомат АКС-74 та 2 гранати, зовні схожі на бойові.

В даний момент вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України), обрання йому запобіжного заходу і відсторонення від займаної посади.

Співробітники СБУ затримали слідчі Державного бюро розслідувань, розташованого в Полтаві, при оперативному супроводі Головного управління внутрішньої безпеки СБУ і під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону.