Вчені знайшли ключовий фактор уповільнення старіння

Результати дослідження британських і німецьких вчених показали, що підтримка нормального рівня заліза в крові може стати ключовим фактором уповільнення старіння і збільшення тривалості життя. Робота опублікована в журналі Nature Communications

Біологи з університету Единбурга у співпраці з колегами з Інституту біології старіння Макса Планка в Німеччині вивчили за допомогою генетичних методів три фактори, пов’язані з біологічним старінням: загальна тривалість життя; роки життя без хвороб, або період здоров’я; і феномен надзвичайного довголіття. Біологічне старіння — швидкість, з якої в організмі накопичуються незворотні зміни, що призводять до смертельних захворювань, таких як хвороби серця, деменція або рак.

Дослідники об’єднали анонімну інформацію з трьох загальнодоступних баз даних Zenodo, Edinburgh DataShare і Longevity Genomics і отримали вибірку 1,75 мільйона осіб для оцінки тривалості життя та понад 60 тисяч довгожителів. Вчені проаналізували зведену статистику по загальному геному, тривалості життя самих людей та їх батьків і визначили генетичні варіації, пов’язані відповідно до загальної тривалості життя, періодом здоров’я і довголіттям

Виявилося, що генні набори — геномні локуси, які відповідають за нормальний рівень заліза, були представлені у всіх трьох групах. Звідси автори зробили висновок, що гени, які беруть участь у метаболізмі заліза в крові, багато в чому відповідальні за здорову довге життя. Статистично вони підтвердили цей зв’язок методом математичного аналізу, відомим як менделеєвська рандомізація.

«Ці дані переконливо свідчать, що занадто високий рівень заліза в крові скорочує здорове життя, а контроль цього рівня може запобігти пошкодженню, пов’язаного з віком, — наводяться в прес-релізі слова провідного автора дослідження доктора Пола Тіммерса (Paul Timmers) з Центру глобальних медичних досліджень при Единбурзькому університеті. — Ми припускаємо, що наші висновки про метаболізм заліза можуть пояснювати, чому передчасне старіння пов’язане з великою кількістю в раціоні червоного м’яса, багатого залізом».

Вміст заліза в крові залежить від дієти, а його аномально високі або низькі рівні призводять з віком до хвороби Паркінсона, захворювань печінки і зниження здатності організму боротися з інфекціями.

«Наша кінцева мета — з’ясувати, як регулюється старіння, і знайти шляхи поліпшення здоров’я в літньому віці, — каже ще один автор дослідження, доктор Йоріс Деєлен (Joris Deelen) з Інституту біології старіння імені Макса Планка. — Всі десять виявлених нами областей геному, пов’язаних із загальною тривалістю життя, періодом здоров’я і довголіттям, — цікаві кандидати для подальшого вивчення».

Автори сподіваються, що результати їх дослідження в майбутньому допоможуть створити препарат, що імітує генетичний вплив на метаболізм заліза, який стане засобом для профілактики вікових захворювань і підвищить шанси дожити до старості без хвороб

: cikavosti.com

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