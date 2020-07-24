Байден пообіцяв помститися Москві, якщо стане президентом

Головний опонент Дональда Трампа, кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден вирішив знову розіграти карту іноземного “втручання” в американські вибори. Звинуватив він, звичайно ж, Росію, незважаючи навіть на те, що з початку цього року в Сполучених Штатах на самих різних рівнях, включаючи Білий дім, визнавали, що ніякого “російського сліду” у виборчому процесі-2020 знайти не вдалося.

Втім, Джо Байдена це зовсім не збентежило. Він пообіцяв помститися Москві за будь-яке втручання, якщо, звичайно, переможе і стане президентом