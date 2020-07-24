У четвер столична поліція п’ять разів виїжджала перевіряти повідомлення про підозрілі предмети та замінування

У четвер, 23 липня, поліція Києва перевірила чотири повідомлення про виявлення підозрілих пакетів і одне — про замінування автомобіля. Фахівці вибухотехнічної служби поліції при перевірці ніяких небезпечних предметів або речовин не виявили.

Про це в Facebook розповів відділ комунікації столичної поліції.

У Києві були посилені заходи безпеки: правоохоронці патрулюють вулиці міста, місця масового скупчення людей, ринки, транспортні розв’язки, станції метро, вокзали.

Протягом сьогоднішнього дня фахівці профільних служб п’ять разів виїжджали для перевірки інформації про загрозу безпеці городян. Перше повідомлення надійшло в 10:14 про те, що біля торгового центру в Оболонському районі коштує замінований автомобіль. Під час перевірки машини та прилеглої території вибухотехніки не виявили ніяких небезпечних предметів.

Інші чотири повідомлення стосувалися виявлення перехожими підозрілих пакетів або валіз на території Деснянського, Дарницького, Оболонського та Шевченківського районів. Небезпечних речовин або предметів в них також не виявили. Відомості за цими фактами зареєстровані в територіальних управліннях поліції і перевіряються.

Київська поліція подякувала жителям міста за свідоме ставлення до безпеки і додала, що категорично не можна торкатися невстановлених предметів, розглядати або самостійно їх розгортати. А при виявленні таких речей треба негайно інформувати поліцію по спецлінії 102.

