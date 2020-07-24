Суд дозволив поліції штрафувати «євробляхерів»

Працівники поліції зупинили автомобіль на іноземній реєстрації, за кермом якого перебував громадянин України.

Як підставу зупинки працівники поліції використали п.10 ч.1 ст.35 Закону «Про Національну поліцію» – «поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі, якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, здійснюється з метою виявлення його передачі у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України», пише Дорожній Адвокат.

Під час перевірки працівники поліції встановили, що власником автомобіля є компанія МВ «Laisvauta», яка зареєстрована у Литві і що автомобіль ввезено в режимі транзит та своєчасно не вивезено.

З урахуванням зазначеного працівники поліції винесли постанову на підставі ч.8 ст.121 КУпАП – «Керування водієм транспортним засобом, щодо якого порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України, а саме: порушено строки його тимчасового ввезення; транспортний засіб передано у користування особі, яка не ввозила його на митну територію України, яка тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі 8 500 грн.»

Водій оскаржив штраф у суді. В позові водій вказав, що інспектори не мали права зупиняти його на підставі п.10 ч.1 ст.35 Закону «Про Національну поліцію» та також не мали права застосовувати штраф на підставі ч.8 ст.121 КУпАП.

Суд першої інстанції скасував штраф поліції. Не погодившись із рішенням суду першої інстанції поліція подала апеляційну скаргу.

Восьмий апеляційний адміністративний суд у рішенні від 17.06.2020 у справі №608/1686/19 визнав дії працівників поліції правомірними та підтвердив законність накладення працівниками поліції штрафу на підставі ч.8 ст.121 КУпАП у розмірі 8 500 грн.

Суд вказав, що стосовно даного автомобіля порушено строки його переміщення в митному режимі транзиту, а також транспортний засіб передано у користування особі, яка не ввозила цей транспортний засіб.

Також апеляційний суд відхилив доводи водія про те, що його безпідставно було зупинено поліцейськими, так як, на думку суду, відповідно до п.10 ч.1 ст.35 Закону «Про Національну поліцію» «поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі, якщо зупинка транспортного засобу, який зареєстрований в іншій країні, здійснюється з метою виявлення його передачі у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб».

У підсумку суд зробив висновок, що працівники поліції діяли на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені та законами України. Постанова набрала законної сили і оскарженню не підлягає.

: mashyna.com.ua

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