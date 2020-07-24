Доктор: почему людям с больной печенью жизненно необходимо пить кофе

Натуральный кофе полезен людям с заболеваниями печени, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников на своей странице в Instagram.

По его словам, напиток предотвращает переход гепатита в цирроз, а цирроза — в рак.

— Поэтому 3–5 чашек кофе в день для людей с заболеваниями печени просто необходимы, — сообщил медик.

По его словам, гипертоники, употребляющие кофе часто и привыкшие к нему, не будут иметь проблемы с повышением давления.

Кроме того, по словам Мясникова, регулярное употребление кофе снижает риск инфарктов, повторных инфарктов, а также аритмии.

: Новости Ю