Південна Африка знову закриває всі школи на місяць

Щодня в ПАР реєструють близько 13 тисяч випадків коронавіруса

По мірі того, як кількість хворих коронавірусом в Південній Африці продовжує зростати, влада вирішила знову закрити всі школи. Навчальний процес призупинять до 24 серпня.

Про це заявив під час брифінгу президент ПАР Сиріл Рамафоса.

Він нагадав, що закриті у березні через карантин школи почали відкриватися місяць тому. Другий етап відновлення навчального процесу стартував 6 липня. Однак через зростання числа хворих зараз все частіше звучать заклики знову закрити школи.

«По мірі того, як Південна Африка наближається до свого піку інфекцій COVID-19, ми повинні прийняти обережний підхід, щоб школи не стали місцем поширення інфекції. Тому Кабінет міністрів вирішив, що всі державні школи повинні зробити перерву на наступні чотири тижні», — заявив Рамафоса.

Він уточнив, що школи будуть закриті з 27 липня, а знову відкриються 24 серпня.