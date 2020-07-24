МОЗ розповів діабетикам України, як врятувати ноги і уникнути ускладнень

Українцям розповіли, як уникнути освіти діабетичної ступні, яка проявляється у 25% хворих на цукровий діабет.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я в Facebook.

«Більше 70% загальної кількості щорічних ампутацій нижніх кінцівок є наслідком цукрового діабету. Смертність після операцій з ампутації становить близько 7%. Діабетична ступня — одне з найбільш серйозних ускладнень цукрового діабету, виникає у 25% людей з цим захворюванням. Основними методами профілактики є контроль глікемічного індексу і спостереження за тактильної і больової чутливості. Сезон дач і відпочинку «на природі» є одним з найбільш небезпечних для людей з діабетом, оскільки відсутність чутливості, веде до того, що нанесені рани, проколи, удари, які залишаються непоміченими, перетворюються в патологічні процеси», — зазначено в повідомленні.

Основними факторами ризику розвитку синдрому діабетичної ступні є ураження нервових закінчень і судин внаслідок підвищеного вмісту глюкози в крові, куріння та іншого. Також факторами ризику є пошкодженням і неправильно підібране взуття.

До групи ризику відносяться:

люди, які зловживають алкоголем;

курці;

літні пацієнти;

люди з порушенням зору;

хворі з деформаціями стоп;

люди з захворюваннями периферичних артерій;

хворі з діабетичною нефропатією та хронічною нирковою недостатністю;

пацієнти з дистальної полинейропатией на стадії клінічних проявів.

Всі пацієнти з діабетом повинні щорічно проходити огляд, щоб виявити ризик виникнення діабетичної ступні. Пацієнти з групи ризику, повинні проходити огляд кожні півроку. Клінічний огляд дозволяє виявити фактори ризику і запобігти розвиток діабетичної стопи або виявити ураження на початковій стадії, коли ще можливе ефективне лікування без ампутації.

Діабетична ступня — найважче ускладнення цукрового діабету, яке може призвести до розвитку виразок і навіть ампутації. Мінімізувати ускладнення можуть тільки своєчасне виявлення ризиків, строгий глікемічний контроль, комплексна терапія, профілактичні заходи і правильно поставлений діагноз.