МОЗ розповів діабетикам України, як врятувати ноги і уникнути ускладнень

Українцям розповіли, як уникнути освіти діабетичної ступні, яка проявляється у 25% хворих на цукровий діабет.
Про це повідомляє Центр громадського здоров’я в Facebook.
«Більше 70% загальної кількості щорічних ампутацій нижніх кінцівок є наслідком цукрового діабету. Смертність після операцій з ампутації становить близько 7%. Діабетична ступня — одне з найбільш серйозних ускладнень цукрового діабету, виникає у 25% людей з цим захворюванням. Основними методами профілактики є контроль глікемічного індексу і спостереження за тактильної і больової чутливості. Сезон дач і відпочинку «на природі» є одним з найбільш небезпечних для людей з діабетом, оскільки відсутність чутливості, веде до того, що нанесені рани, проколи, удари, які залишаються непоміченими, перетворюються в патологічні процеси», — зазначено в повідомленні.
Основними факторами ризику розвитку синдрому діабетичної ступні є ураження нервових закінчень і судин внаслідок підвищеного вмісту глюкози в крові, куріння та іншого. Також факторами ризику є пошкодженням і неправильно підібране взуття.
До групи ризику відносяться:
- люди, які зловживають алкоголем;
- курці;
- літні пацієнти;
- люди з порушенням зору;
- хворі з деформаціями стоп;
- люди з захворюваннями периферичних артерій;
- хворі з діабетичною нефропатією та хронічною нирковою недостатністю;
- пацієнти з дистальної полинейропатией на стадії клінічних проявів.
Всі пацієнти з діабетом повинні щорічно проходити огляд, щоб виявити ризик виникнення діабетичної ступні. Пацієнти з групи ризику, повинні проходити огляд кожні півроку. Клінічний огляд дозволяє виявити фактори ризику і запобігти розвиток діабетичної стопи або виявити ураження на початковій стадії, коли ще можливе ефективне лікування без ампутації.
Діабетична ступня — найважче ускладнення цукрового діабету, яке може призвести до розвитку виразок і навіть ампутації. Мінімізувати ускладнення можуть тільки своєчасне виявлення ризиків, строгий глікемічний контроль, комплексна терапія, профілактичні заходи і правильно поставлений діагноз.