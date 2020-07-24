Реальні пейзажі Марса показали на відео

ElderFox Documentaries опублікували «найбільшу мозаїку» зображень з поверхні Марса. Автори відео змонтували серію нерухомих фото, які були зроблені марсоходами.

Всі кадри виконані у високій роздільній здатності, що дає реальне уявлення про червону планету. Відео опублікували на YouTube-каналі документалістів.

Уточнюється, що всі фотографії були перефарбовані в різні кольори, щоб геологам було легше визначити деталі поверхні планети. Це означає, що блакитне небо на деяких зображеннях насправді є червоним.

Зазначимо, що зараз отримання знімків з космосу такої високої якості є справжньою проблемою. Попри високу якість камер, швидкість, з якою марсоходи можуть відправляти дані назад на Землю, є неймовірно низькою. Curiosity може відправляти дані зі швидкістю 32 кілобіти на секунду.

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Коли марсоходи змогли з’єднуватися з орбітальним апаратом Mars Reconnaissance Orbiter, вчені почали отримувати зображення на швидкості два мегабайти на секунду. Однак ця функція доступна лише вісім хвилин кожен сол (марсіанський день, 24 години 39 хвилин).

Саме тому робота, представлена ​​ElderFox Documentaries, дає нам унікальний шанс «подивитися» відео з Марса і насолодитися його красою в незвично високій якості.

: racurs.ua

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