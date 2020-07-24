На Дніпропетровщині поховали морпеха Ярослава Журавля

На Дніпропетровщині попрощалися з розвідником 35-ї окремої бригади морської піхоти Ярославом Журавлем, який загинув на Донбасі 13 липня.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь» Збройних Сил України.

Поховали героя в рідному селі Андріївка Верхньодніпровського району.

Сержант Ярослав Журавель став на захист Батьківщини навесні 2015 року, воював у 20-му окремому мотопехотном батальйоні, який згодом увійшов до складу 93-ї ОМБр Холодний Яр.

Брав участь у боях за Мар’їнку, Піски, Авдіївку, захищав від російських окупантів Трьохізбенку, Чермалик, Авдеевскую промзону.

У нього залишилися батьки, дружина, двоє дітей.