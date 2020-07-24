У Києві затримано злочинця, який зняв вісім номерних знаків з авто

У Києві поліція затримала 30-річного жителя Дніпропетровської області, який за дві доби зняв у столиці вісім номерних знаків з автомобілів. Йому загрожує п’ять років позбавлення волі.

За версією слідства, в Дніпровському районі за останні дні вночі з кількох автомобілів, припаркованих біля багатоквартирних будинків, зняли номерні знаки. На лобовому склі кожного автомобіля зловмисник залишав записки з номером телефону і пропозицією повернути номерні знаки за винагороду.

Винагорода злочинець просив невелике – 300-350 грн. Тим не менш, не дуже приємно опинитися в ролі жертви. Автомобілісти, які постраждали від цього злочинця, написали заяви у відділ поліції Дніпровського району.

Правоохоронці зуміли «вирахувати» людини, який знімав номери з машин. Його затримали. Раніше його кілька разів судили за крадіжки та грабежі.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 185 КК України (Крадіжка). Максимальне покарання по цій статті – 5 років позбавлення волі.