Франція розшифрувала «чорні ящики» літака МАУ: що відомо

У Франції завершили попередній аналіз обох бортових самописців зі збитого під Тегераном літака Boeing 737-800 «Міжнародних авіаліній України».

Про це повідомили на сайті Ради з безпеки на транспорті Канади (TSB). Відзначається, що незважаючи на зовнішні пошкодження скриньок, експертам вдалося успішно розшифрувати дані.

«Робота в Парижі завершено, але до закінчення розслідування ще далеко. Залишається багато ключових питань, на які треба відповісти. Я знаю, що сім’ї загиблих і ще чимало людей хочуть дізнатися, які дані були відновлені», – сказала голова TSB Кеті Фокс.

Вона пояснила, що відповідно до Конвенції про міжнародної цивільної авіації, Рада з безпеки на транспорті Канади не може оприлюднити будь-яку інформацію з самописців без згоди держави, яка веде розслідування.

Іран закликали якомога швидше оприлюднити інформацію з «чорних ящиків».