Дорога в стовп: У Києві відновили велодоріжку, але стало тільки гірше

У Києві на проспекті Перемоги з’явилася велодоріжка, ведуча в стовпи. Пізніше оновили розмітку, але стало тільки гірше.

Відповідне фото опублікували у співтоваристві «Білий велосипед» у Facebook.

На фотографії видно, що розмітка зроблена таким чином, що одна зі смуг впирається в стовпи.

Пізніше доріжку виправили, проте стало ще гірше: з лівої смуги знак велосипедного руху стерли, намалювавши його на правій смузі, що веде до стовпів лінії електропередач.