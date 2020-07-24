Сім моторів і 1400 “коней”: Ford випустив найпотужніший електрокар у світі

Ford представив гоночний електромобіль Mustang Mach-E 1400, який був розроблений у співпраці з RTR – компанією, яка виробляє пакети продуктивності для автогіганта. На проєкт пішло 10 тисяч годин, щоб перевірити, наскільки потужним можна створити електромобіль в кузові спорткара.

В результаті плідної співпраці Ford і RTR випустили 7-моторний Mustang Mach-E 1400, який за потужністю перевершив власного Cobra Jet 1400, представленого раніше. Семимоторний спорткар, виконаний на основі Mustang Mach-E GT, в теорії здатний видати потужність 1400 к.с. однак на практиці це ще не перевіряли.

Три електродвигуни розмістили на передній осі, а чотири – на задній. Єдиний Карданний вал з’єднує двигуни за допомогою складних диференціалів, при цьому конфігурація призначена для забезпечення широких можливостей регулювання трансмісії для різних застосувань. Вся потужність може бути подана або на одну вісь, або рівномірно розподілена між ними.

Щоб приборкати таку шалену потужність, Mustang Mach-E 1400 використовує електричний підсилювач гальм в поєднанні з ABS і контролем стійкості. Живить електрокар 56,8 кВт/год батарея з використанням нікель-марганцевих кобальтових осередків, які, за твердженням Ford, забезпечують надвисоку продуктивність і високу швидкість розряду.

Корпус Mustang Mach-E 1400 описаний як “випробувальний стенд для нових типів матеріалів” і включає в себе капот з легких органічних композитних волокон. Інша частина транспортного засобу виконана з вуглецевого волокна. Дизайн автомобіля був змінений, щоб забезпечити високий рівень притискної сили.

Mustang Mach-E 1400 дебютує на майбутній події серії NASCAR Cup, де покаже свої можливості в реальних “бойових” умовах.

: news.finance.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.