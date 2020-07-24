Експерт пояснив, чому нове перемир’я на Донбасі буде короткостроковим

Майбутнє перемир’я, про яке заявив президент Зеленський, може стати нетривалим, як і раніше укладені «великодні», «хлібні», «шкільні» перемир’я.

Вже в недалекій перспективі бойові дії можуть поновитися — таку думку висловив «Апострофу» журналіст, експерт з військових питань Денис Попович.

«Вже в самому повідомленні ВП видно протиріччя, які сторонам так і не вдалося вирішити», — зазначає експерт.

Він підкреслює, що умови, на яких українська сторона згодна провести вибори на окупованих територіях, не збігаються з послідовністю, прописаної в Мінських угодах.

«Місцеві вибори, згідно „Мінську-2“, разом з конституційною реформою, що надає окупованим територіям особливий статус, є найважливішим елементом всеосяжного політичного врегулювання. Відновлення контролю над державним кордоном має розпочатися на наступний день після проведення місцевих виборів і завершитися після реалізації політичної частини „Мінська-2“. Тобто якраз після прийняття змін в Основний Закон, щодо децентралізації та надання окупованих районів Донецької та Луганської областей особливого статусу», — каже Попович.

А Україна в якості умов проведення місцевих виборів називає висновок іноземних підрозділів, роззброєння незаконних збройних формувань, а також встановлення контролю української сторони над державним кордоном.