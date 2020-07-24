Поліція не виявила вибухових пристроїв після пожежі в будинку Шабуніна

У поліції заявили, що під час огляду будинку голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна після пожежі вибухові пристрої або їх залишки виявлені не були.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

“При огляді вилучено пожежний сміття, сліди біологічного походження та інші речові докази. Вилучене направлено на проведення відповідних експертиз НДЕКЦ МВС України. За результатами висновків експертиз буде встановлено, яким чином сталося загоряння будинку”, – сказано в повідомленні.

У поліції додали, що фахівці-експерти не виявили на місці пожежі будь-яких залишків вибухових предметів. Інформація про їх наявність на місці події, поширювана у ЗМІ, не відповідає дійсності.

“Також наявність вибухівки не підтверджується показаннями свідків, очевидців та іншими доказами”, – заявили правоохоронці.