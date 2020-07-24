У 2017 році, в рамках розслідування організації “коридору” для вивезення з України бурштину та цигарок через аеропорт “Київ” (пост Жуляни) на комп’ютері начальника цього пошта Олексія Стояновського виявили “комерційна пропозиція” і методичку того, як працювати за схемою.

Звіт про хабарі на 214 170$ теж знайшли. (Документ у ролику)

Але за це його не звільнили і не посадили, а тихо заховали до сьогоднішнього дня.

Сьогодні Міністр фінансів Сергій Марченко та Голова митниці Муратов призначили Стояновського НАЧАЛЬНИКОМ координаційно-моніторингової митниці яка може кошмарити всі інші і перевіряти їх роботу.

Ви там у своєму розумі в Мінфіні? Відкличте терміново це призначення!



Замість тюрми на підвищення. Як головного схемника “Жулян” Стояновського поставили начальником митниці

Героя цього матеріалу Олексія Стояновського в 2017 році спіймали на створення цілого каналу нелегального вивезення бурштину і сигарет з України через аеропорт “Київ”. На його комп’ютері навіть знайшли комерційну пропозицію для контрабандистів з описом схеми роботи. Але замість в’язниці і звільнення Стояновського зберегли, і ось зараз, Міністр фінансів Марченко і Голова митниці Ігор Муратов його призначили керувати його цілої митницею.

ОРД