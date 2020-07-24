Фермери створили гігантський портрет Бетховена на полі з соняшників (відео)

Німецькі фермери з баварського містечка Уттінг-ам-Аммерзе перетворили своє поле на витвір мистецтва із зображенням гігантського портрету Людвіга ван Бетховена. Про це повідомляє Green Post, пише agronews.ua.

Фермери уже близько 20 років доглядають свої поля так, щоб з них виходили чудернацькі лабіринти. Цього року вони вирішили присвятити його 250-річчю з дня народження великого композитора.

Гігантський портрет Бетховена теж оформлений у вигляді лабіринту, і він настільки великий, що розпізнати його можливо лише з висоти пташиного польоту.

Природним матеріалом для портрету стали соняхи, кукурудза і коноплі.

: agronews.ua

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.