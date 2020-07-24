Пєсков про “Мінську-2”: Що там можна розшифровувати

Українська сторона наполягає на детальної розшифровки кожного пункту мінських угод. У Кремлі кажуть, що “все написано досить просто”.

Прес-секретар президента Росії Дмитрі Пісків у п’ятницю, 24 липня, прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про необхідність розшифрувати мінські угоди, пише ТАСС.

За його словами, необхідність у детальному розшифруванні кожного пункту мінських домовленостей немає.

“Важко сказати, що там можна розшифровувати, тому що все написано досить просто, документ містить вичерпні формулювання”, – заявив Пєсков.

Він додав, що міжнародні контакти по цій темі будуть продовжуватися.

Представник Кремля зазначив, що “в цілому протягом останніх декількох місяців важко було не звернути увагу на послідовну лінію Києва, спрямовану на якщо не розумієте, то на те, щоб стягнути з питань мінський Комплекс заходів, що є наріжним каменем процесу врегулювання”.

Раніше Зеленський заявив про необхідність детальної розшифровки кожного пункту мінських угод, щоб визначити, які з них можна виконати.

Відзначимо, 22 липня Контактна група в Мінську погодила чергове перемир’я на Донбасі з 27 липня.

Про що саме домовилися переговорники розповіли в ОБСЄ.