Глава митниці Ігор Муратов відкрито призначає за хабарі злодіїв на хлібні місця

Муратов вже відкрито призначає злодіїв і схемщиків заробляючи на цьому бабло перед виходом.
Начальником координаційно-моніторингової митниці призначений Олексій Стояновський — автор контрабандного каналу в «Жулянах» на компі якого СБУ знайшла всю касу і методичку для контрабандистів.
Митника мільйонера Леоніда Негрича зашкварившегося на Закарпатті підписав на Закарпатті.
Це повинно було відбутися ще в лютому (я про це писав), але Він не наважився, а Муратов — легко.
Ну а в понеділок буде вишенька на торті.
Він підпише Київ Сергія Сличко, фігуранта семи кримінальних справ за півтора року роботи і людини який крім як красти і підставляти працівників не вміє нічого.
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