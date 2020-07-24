Глава митниці Ігор Муратов відкрито призначає за хабарі злодіїв на хлібні місця

Муратов вже відкрито призначає злодіїв і схемщиків заробляючи на цьому бабло перед виходом.

Начальником координаційно-моніторингової митниці призначений Олексій Стояновський — автор контрабандного каналу в «Жулянах» на компі якого СБУ знайшла всю касу і методичку для контрабандистів.

Митника мільйонера Леоніда Негрича зашкварившегося на Закарпатті підписав на Закарпатті.

Це повинно було відбутися ще в лютому (я про це писав), але Він не наважився, а Муратов — легко.

Ну а в понеділок буде вишенька на торті.

Він підпише Київ Сергія Сличко, фігуранта семи кримінальних справ за півтора року роботи і людини який крім як красти і підставляти працівників не вміє нічого.