Субсидія скасує соцдопомогу. Як Кабмін Шмигаля переписав правила отримання виплат від держави

Українці будуть отримувати соціальну допомогу по-новому. Днями Кабмін прийняв постанову, в якій прописаний порядок нарахування виплат, а також причини, по яким вже отримані гроші можуть забрати.

Формально новий порядок потрібен, щоб запустити прийнятий минулого місяця закон «Про підвищення соцгарантій для окремих категорій осіб». Останній передбачає, зокрема, збільшення виплат на дітей та спрощення процедури одержання допомоги (документи можна подати онлайн).

Але насправді зміни торкнуться всіх одержувачів соціальної допомоги.

Головне нововведення — Кабмін переписав формулу визначення сукупного сімейного доходу, від якого залежить сума бюджетних компенсацій і саме право на допомогу.

Крім того, названий цілий список причин, за якими можуть «відкликати» соцдопомогу, аж до того, що доведеться повернути отримані гроші.

Тобто, з одного боку, окремим одержувачам будуть платити більше, з іншого — врастет армія «відмовників».

Формула для соцдопомоги

Нова постанова Кабміну — це нормативка до закону про підвищення соцгарантій, який був прийнятий Радою на початку червня. Він прописує посилення допомоги для дітей, які перебувають під опікою, зокрема, виплати на них збільшено з 2 до 2,5-3,5 прожиткових мінімумів. Також передбачені заходи підтримки для бідних сімей. У цьому ж законі вперше згадується про те, що сукупний місячний дохід сім’ї (а на підставі цієї суми приймаються рішення про виділення соцдопомоги та її розмір) буде визначатися по – новому. Але особливих подробиць тоді не було. Зазначено лише, що порядок має розробити Кабмін.

У новій урядовій постанові така формула є.

У середньомісячний доход сім’ї враховуватимуться наступні виплати:

зарплата після сплати податків

грошове забезпечення військовослужбовців

пенсія і довічні виплати для суддів у відставці

стипендія

всі соціальні виплати, в тому числі, субсидія

допомога по безробіттю

грошові перекази з-за кордону

всі інші доходи, про яких відомо податкової служби та які задекларовані одержувачем

для фізосіб-підприємців на першій групі у сукупному доході враховуватиметься мінімальна зарплата, на другий групі — дві мінімалки, на третій — три.

стануть враховувати доходи від продажу молока та продукції тваринництва з приватних домогосподарств — 30% від виторгу

У сукупному доході не будуть враховувати наступні суми:

допомога при народженні дитини

разові виплати усиновителям дітей

разові виплати матерям-героїням

допомогу на дітей-сиріт

виплати за програмою «муніципальна няня»

аліменти

доходи від розміщення депозитів та ін.

Варто зазначити, що більшість цих пунктів було і в діючою формулою. Але все ж додали кілька нових: грошове забезпечення військовослужбовців і, найголовніше, — субсидії.

Як українці «розбагатіють» на субсидії

Субсидії і компенсації на придбання палива і скрапленого газу (для сільських жителів) зараз монетизовані. Люди отримують гроші на руки через «Укрпошту» або на банківську карту. Але вони все одно повинні платити за комуналку, інакше, якщо буде борг від 300 гривень, на наступний місяць їх вже позбавлять субсидії.

Тому незрозуміло, чому субсидії включили в доходи сім’ї.

«Це взагалі маячня. Як може компенсація по комуналці вважатися доходом? Але зате такий нехитрий трюк дозволяє штучно збільшити середній дохід сім’ї, що потім позначиться на призначення всіх соціальних виплат. Люди або взагалі вилетять із списку одержувачів або сума допомоги зменшиться», — говорить голова адвокатської компанії «Кравець та партнери» Ростислав Кравець.

Варто відзначити, що субсидія, особливо в опалювальний сезон — це досить велика надбавка до сімейного середньомісячного доходу. За даними Держстату, в грудні 2019 року (більш свіжих даних немає) середній розмір субсидії на послуги ЖКГ склав близько 640 гривень.

Субсидія на придбання твердого палива та скрапленого газу ще більше — близько 3 тисяч гривень.

Включення таких сум до доходів може різко підвищити благосостояний українських сімей. При цьому з постанові зазначено, що при розрахунку нових субсидій вже нараховані суми враховувати не будуть. Але їх візьмуть до уваги при призначенні інших видів соціальної допомоги.

Скажімо, зараз малозабезпеченими вважаються сім’ї, сукупний дохід яких нижче прожиткового мінімуму (в останньому враховують 21% чинного прожиткового мінімуму на працюючого члена сім’ї, 85% на дитину, 100% на пенсіонера). Тобто, для сім’ї, у якої працююча мати-одиначка виховує трьох дітей мінімальна планка становить близько 6,8 тисяч гривень в місяць. Якщо мама отримує мінімалку в 4,7 тис гривень, то сім’я має право на допомогу в розмірі близько 2,2 тисяч (різниця між сукупним доходом і прожитковим мінімумом для сім’ї). Але якщо сукупний дохід порахують ще й субсидію в 640 гривень, то щомісячна допомога буде вже не 2,2 тисячі, а лише близько 1,5 тисячі.

Якщо ж доходи такої сім’ї зараз складають, наприклад, 6,4 тисячі, що дозволяє їй отримати статус малозабезпеченої і претендувати на невелику допомогу від держави (400 гривень в місяць), то за новою формулою виплат взагалі не буде. Адже з урахуванням субсидії дохід сім’ї буде вже не 6,4 тисячі, а більше 7 тисяч гривень.

При цьому добробут такої сім’ї, ясна річ, не зміниться. Як і раніше, субсидія буде йти на оплату комуналки.

Зате держава зможе заощадити на виплатах соцдопомоги.

Ще одна хитрість, яка може помітно прорідити армію отримувачів соцвиплат, — норма про склад сім’ї.

За новою постановою, до складу сім’ї включено, наприклад, дітей до 23 років (за умови, що у них немає власних сімей), навіть якщо вони не проживають разом з батьками. Але, зрозуміло, що у таких дітей вже можуть бути свої доходи — стипендія або зарплата. І тепер їх приплюсують до сукупного доходу сім’ї, яка претендує на державну допомогу.

«Тобто, армію пільговиків і суми виплат хочуть зменшити. Це прямо порушує Конституцію, так як норми нового законодавчого акта звужують обсяг існуючих прав громадян», — пояснив Ростислав Кравець.

Власне, у Мінсоцполітики (воно розробляло проект постанови) побічно визнають, що одержувачів грошей від держави стане менше.

Адже, незважаючи на те, що передбачено підвищення виплат на дітей, яких виховують опікуни (з 2 до 3,5 прожиткових мінімумів) у пояснювальній записці зазначено, що додаткові кошти з бюджету не знадобляться. Тобто, виходить, що опікунам будуть доплачувати за рахунок урізання допомоги іншим категоріям одержувачів.

Як будуть позбавляти соцдопомоги

Кабмін також переписав умови отримання деяких видів соцдопомоги і причини, за якими її можуть позбавити.

Приміром, одиноким матерям зараз достатньо написати заяву на допомогу і подати мінімальний пакет документів (свідоцтво про народження, підтвердження сімейного стану та ін). Але новими правилами доведеться детально відзвітувати ще й про фінансовий стан (потрібна декларація про доходи і майновий стан і довідка про зарплату). При цьому допомога одиноким матерям не призначається, якщо:

у складі сім’ї є працездатні члени старше 18 років, які не працюють і не навчаються.

члени сім’ї в останній рік купували земельні ділянки, квартиру або будинок, авто, будматеріали або зробив інші придбання дорожче 50 тисяч гривень

у членів сім’ї є друга квартира, авто до 15 років.

Тобто, претендувати на допомогу зможе хіба що одинока мама з мінімальною зарплатою і без родичів. Якщо вона сама непогано заробляє або, скажімо, живе з забезпеченими батьками, то держава нічого платити не буде.

Якщо подані недостовірні дані або одержувач приховав яку-небудь інформацію, виплати скасовуються, а всю отриману суму доведеться повернути. Передбачено повернення всієї суми відразу, оплата частинами (20% від місячного доходу) або стягнення через суд.

При цьому, наприклад, доплати по догляду за пенсіонерами старше 80 років і допомога матерям-одиначкам знімаються, якщо виявиться, що особи, які повинні були наглядати за пенсіонерами або мами виїжджали за кордон більше ніж на 60 днів.

Тобто, залишити дитину на бабусю і виїхати на заробітки в Європу, не вийде.

Втім, як каже голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський, ключовими питаннями при реалізації подібних ініціатив, як показує практика, залишаються питання адміністрування оформлення та виплат соцгарантій на місцях. Тобто, на якісь недоліки один соціальний працівник може закрити очі, тоді як інший — зніме виплати. А це означає, що з інспекторами доведеться домовлятися на місці.

Людмила Ксьонз