На посаду заступника міністра економіки претендує людина без доходів і майна

На посаду заступника міністра з розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства претендує Олександр Романишин. Кандидат подав у НАПК електронну декларацію.

Напевно, це одна з найбільш незвичайних декларацій серед інших кандидатів на міністерські посади. Адже в ній Романишин не вказав майна і доходів за 2019 рік, тобто зовсім ніякого. Ні у себе, ні у його дружини Олени Малицької.

Єдина інформація, яку можна почерпнути з декларації, це що Олександр Романишин є членом Української асоціації венчурного і приватного капіталу.

Про Романишине відомо, що він підприємець і співзасновник відкритої інформаційної платформи RE:ACTOR, яка займається впровадженням інновацій в корпораціях. «Наша особливість у тому, що ми доводимо проект до угоди — допомагаємо укласти контракт між корпорацією та технологічної командою або стартапом», — пояснював він в одному з інтерв’ю.

Платформа працює з великими корпораціями України та світу. Романишин хвалився тим, що його клієнтами були Альфа-Банк, «Галнафтогаз», «Хлібодар», «Датагруп», «Казахтелеком» та ін.

Раніше Олександр Романишин очолював інвестиційний відділ у міжнародному торгово-інвестиційному холдингу Midland Group. До 2010 року був керівником інвестиційного відділу в українській інвестиційній групі Volvest Group. А ще очолював проект розвитку приватного сектору Світового банку в Україні і працював в аудиторській компанії Ernst&Young.

Дуже дивно і навіть неправдоподібно, що людина з таким послужним списком не нажив ніякого майна і не зміг відзвітувати про доходи за останній рік.

Валерія Самошина для сайту dubinsky.pro