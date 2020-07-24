Волонтери знайшли в лісі сім’ю з 7 дітьми, мати яких регулярно б’є домашній тиран

У Сторожинецькому районі Чернівецької області живе сім’я, в якій семеро дітей, а мати вагітна восьмою дитиною. Діти бояться батька, як вогню, — домашній тиран регулярно б’є маму навіть за провини дітей.

На багатодітну сім’ю, будинок якої знаходиться в лісах Буковини звернула увагу волонтер Березня Левченко, описавши всю ситуацію на своїй сторінці в Facebook.

Дівчина є засновником благодійної організації і в цей день вона прийшла в гості не з порожніми руками: діти вперше побачили мильні бульбашки, а цукерки «поглотали, як пташенята, не раскусывая».

Марта каже, що сусіди вже втомилися бити тривогу у всілякі інстанції, коли чують, як чоловік б’є жінку, як кричать діти, бачать, як з-під снігу вони вибивають гнилі яблука.

Багатодітна сім’я під Чернівцями живе в злиднях (фото: facebook.com/lev.marta)

Волонтер вирішила звернутися в Службу у справах дітей Сторожинецького району, голови села і тим, хто буде тримати жорсткий контроль за ситуацією в родині. Також необхідно стежити, щоб допомогу від волонтерів ніхто у дітей не відібрав.

А допомогти організація хоче багатьом: новими ліжками, матрацами, постільною білизною, піччю, яка не буде диміти на всю хату, меблями та одягом.

Вагітна восьмою дитиною мама (фото: facebook.com/lev.marta)

«Діти завжди босі, голодні і працюють, як воли, і що вони, як вогню бояться тата. Останній раз тато побив маму, тому що вони з’їли кілька злив з дерева, а тато помітив, що злив стало менше. Голова села змусив папу купити дітям ліжка, тому що ті спали на землі. Сусіди розповідають про захоплення дітей від тих ліжок! Хоча ліжком це було важко назвати, так і сплять вони по троє на одного», — журиться Березня.

Але є в біді і світлі сторони. У них є своє маленьке господарство: кури, курчата, корова, свині, город. Вони намагаються видертися. Мама дітей дуже любить, але сил у неї мало. Жінка пережила інсульт, насилу говорить і ходить, і при цьому чекає восьмого дитини.

«Просто не уявляю, де вона візьме сили на ці пологи. Звичайно ми допоможемо з обстеженням і іншим. Адже без мами, яка дуже любить дітей і веде господарство, діти не зможуть. Забрати 7 дітей в дитбудинок не вихід… Просто їм дуже важко. Просто тато, знає, що до них немає нікому діла, ніхто не контролює, і все що він робить — допустимо», — додала волонтер, попросивши всіх небайдужих про допомогу.