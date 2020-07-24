У 2050-2100 роках – Південь України може перетворитись на пустелю, оскільки у цьому регіоні буде спостерігатись жорсткий дефіцит водного балансу. Про це під час круглого столу «Стратегія розвитку системи зрошення в Україні», організованого Всеукраїнською Аграрною Радою, розповів Директор Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України Михайло Ромащенко, повідомляє прес-служба ВАР.

«Україна – лідер у світі по зростанню середньорічної температури – понад 0,6 градуса Цельсія за 10 років. Що нас очікує? Ми взяли десять найбільш поширених кліматичних моделей і спробували змоделювати, що буде з наших кліматом, з водними ресурсами в Україні у 2050 і у 2100 роках. Отож, температура до 2050-го року зросте на 2,2-2,5 градуси, до 2100-го – на 3,1-3,3 градуса. Опади, за виключенням західних регіонів і Півночі залишаться практично незмінними. Який висновок? Відбуватиметься зростання сумарного випаровування та зменшення річкового стоку.

Подібні зміни будуть негативно впливати на розвиток сільського господарства.

«Динаміка водного балансу буде змінюватись. Дефіцит вологи у 2050 році становитиме 550-570 мм, у 2100-му – 700 мм. Фактично, це – пустеля. У 2100 році до 60% території України буде із жорстким дефіцитом водного балансу для ведення сільського господарства. Уже зараз зросло сумарне випаровування, яке обумовило процес зневоднення території України», – зазначив Михайло Ромащенко.

Як зазначив науковець, за таких умов єдиним фактором забезпечення сталості сільськогосподарського виробництва, особливо на Півдні, є зрошення.

: agroreview.com

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