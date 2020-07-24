Росіянам пообіцяли новий мінімум по іпотеці

Зниження ключової ставки Центробанком до 4,25 відсотка, що стало новим історичним мінімумом, допоможе знизити і ставку по іпотеці до 7,5 відсотка в 2020 році. Про це йдеться на сайті фінансового інституту «Будинок.РФ».

Росіянам в поточному році пообіцяли середню ставку 7,5-7,8 відсотка. За підрахунками фахівців, це дасть змогу громадянам реалізувати відкладений попит на житлові кредити. В результаті в 2020-му буде видано близько 1,2 мільйона іпотек загальною сумою до трьох трильйонів рублів, що відповідає рівню минулого року.

Середня ставка пропозиції за кредитами на ринкових умовах на новобудови за станом на 24 липня становить 8,16 відсотка, на готове житло — 8,41 відсотка. Ще рік тому ставки по іпотеці становили не менше 10-10,5 відсотка», — заявили в аналітичному центрі «Будинок.РФ».

Раніше Центробанк затвердив концепцію, згідно з якою росіян мають намір позбавити від страхових платежів по іпотеці — банки, видаючи житловий кредит, будуть самі страхувати придбану нерухомість, життя і здоров’я позичальника.