Наковтається чи УЗ казахських коліс?

Казахська бізнесмен, який прославився скандалами в Росії та Білорусі, з’явився в Україні. Власник розташованого в Екібастузі заводу «Проммашкомплект» Сергій Павлингер намагається сертифікувати в Україні вироблені на його підприємстві залізничні колеса. Якщо це станеться, вагони на цих колесах можуть з’явитися у складах Укрзалізниці. Все б нічого, якби раніше з-за поганої якості від вагонів Павлингера не почали відмовлятися в Білорусі і його рідному Казахстані. Ну a в Росії бізнесмен відомий організацією картельної змови виробників стрілочних переводів, за що був змушений сплатити величезний штраф, пише Апостроф.

Сумну історію становлення виробництва ЗАЛІЗНИЧНИХ коліс в Казахстані не без їдкого сарказму давно описали російські ЗМІ. Це класичний випадок, коли під амбітний проект підприємець-аферист збирає гроші, а на виході виходить щось маленьке і незрозуміле. За даними Росбалт, з 2010 по 2013 рр. Павлингер будував завод в Екібастузі, який повинен був завоювати європейський ринок ЗАЛІЗНИЧНИХ коліс. Під реалізацію цього проекту були залучені гроші Євразійського банку і Європейського банку реконструкції та розвитку. Але в підсумку вийшла лише лінія з механічної обробки коліс з чорнових заготовок, які Казахстан закуповував якраз в Росії та Україні. Потужностей підприємства не вистачало навіть для покриття потреб казахського ринку.

Тому Сергій Павлингер в 2015 році починає наступний етап — будівництво цеху гарячої прокатки загальною вартістю 54 млрд тенге. Під цей проект знову беруться державні гроші — кредит Банку розвитку Казахстану на 19 років під 7% річних — у розмірі 36 млрд тенге. І знову звучать обіцянки, що до 70% вироблених коліс планувалося поставляти на зарубіжні ринки, включаючи Росію, країни Європи, Індію, Китай, Південну Корею. Але обіцянки знову залишилися обіцянками. За підсумками 2019 року виробництво недотянуло навіть до 100 тис. штук. «Проммашкомплект» не зміг забезпечити колесами навіть державного оператора «Казахстан Темір Жоли».

Якщо точніше, казахські залізничники використовують всілякі причини, щоб відмовитися від продукції Павлингера. У 2015 році «Казахстан Темір Жоли» (КТЖ) просто припинив брати колеса у ПМК. І це незважаючи на наявність довгострокового контракту. Спочатку мова йшла про те, що у КТЖ просто немає потреби на даний момент у цієї продукції. Павлингер погрожував залізничникам зупинкою підприємства та звільненням півтори тисячі працівників. Але справжня причина виявилася воістину банальною: «Проммашкомплект» видавав колеса неналежної якості, без присвоєння умовного номера для таврування коліс та сертифікату походження коліс форми СТ KZ. Більш того, Павлингер задирав ціни на свою продукцію, що змушувало КТЖ поглядати у бік імпорту. Тим більше що майже всі приватні оператори рухомого складу в Казахстані закуповували імпортні колеса і не співпрацювали c «Проммашкомплектом». У підсумку КЖТ просто розірвав договір з «Проммашкомплектом».

З цієї ж причини від вагонів на казахських колесах відмовлялися і в Білорусі. Щоб уникнути аварій їх просто відчепили від складів. Ну a в Росії ЗАЛІЗНИЧНІ колеса з Казахстану просто не пускають. І навіть не із-за якості. Просто в РФ Павлингер має репутацію афериста після скандалу c організацією цінової змови виробника стрілочних переводів. Казахська бізнесмен зміг уникнути в’язниці, але перспективу отримувати замовлення російських держкомпаній, схоже, втратив назавжди.

За даними джерел в УЗ, головним лобістом сертифікації казахських ЗАЛІЗНИЧНИХ коліс в Україні є член наглядової ради Укрзалізниці Крістіан Кун. Він є громадянином Німеччини, і здавалося б, апріорі має бути поза корупційних підозр. Але це не завадило йому промовчати при призначенні в наглядову раду УЗ, що він очолює раду директорів «Казахських залізниць». Павлингер давно знайомий із Куном, і, судячи з усього, ця зв’язок зараз матеріалізується в спробі завести в Україну ЗАЛІЗНИЧНІ колеса сумнівної якості.

Важливо усвідомлювати, що коли корупція в УЗ або Мінінфраструктури призводить до появи в пасажирських вагонах неякісних наволочок або підстаканників, це призводить лише до дискомфорту для людей, які сплатили за квиток. Але якщо антикорупційні фільтри не спрацюють в історії з казахськими ЖД-вагонами, це може призвести до великих аварій і людських жертв.

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Антон Чижов

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Наковтається чи УЗ казахських коліс? оновлено: 24 липня, 2020 автором: Redactor