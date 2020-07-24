«Бабин Яр» оцифрував 140 тисяч секретних архівів часів окупації Києва нацистами

Меморіальний центр голокосту «Бабин Яр» у рамках проєкту «Імена» зацифрував та оприлюднив 140 тисяч секретних архівних матеріалів часів окупації Києва нацистами у 1941-1943 роках під час Другої світової війни.

Зацифровані документи з’єднання бути на онлайн-платформі сайту, яку буде презентовано восени, а також на сайті Державного архіву Київської області, — передає Громадське.

Серед документів, зокрема, Картотека трудових реєстраційних карток мешканців Києва та Картотека діячів культури та мистецтва Києва періоду окупації 1941-1943 років, а також документи органів окупаційної влади: Київської міської управи, районних у місті Києві управ, районних та сільських управ на території Київщини, Київського та Білоцерківського гебітскомісаріатів тощо.

«Потрібно було кожну картку взяти, відсканувати, повернути назад. А це документи різних форматів, деякі з них складні. Тепер дослідники, вчені, усі зацікавлені особи зможуть розширити рівень експертності в генеалогії, дізнатися якусь нову інформацію про своїх родичів», — зазначила керівниця проєкту «Імена» Анна Фурман.

Директорка Державного архіву Київської області Соф’я Каменєва розповіла, що майже всі документи окупаційної влади, які надійшли на зберігання до архіву, були несистематизовані та протягом багатьох років засекречені радянською владою. Доступ до них був заборонений. Лише із набуттям Україною Незалежності вони надійшли на загальне зберігання.

За її словами, ці архіви мають величезний інформаційний потенціал і їх відкриття дозволить суспільству вивчати документальну базу та заповнювати «білі плями» в історії.