Заробітна плата Президента України Володимиру Зеленському в червні 2020 року нараховано в розмірі посадового окладу — 28 000 гривень, повідомляють Українські Новини.

З нарахованої суми виплачено 5 460 гривень податків і зборів. Таким чином, глава держави

отримав 22 540 гривень зарплати.

Надбавки і премії до зарплати глави держави законодавством не передбачені.

Раніше SKELET-info повідомляли про те, що петиція Уколова за відставку Зеленського набрала більше 27 тисяч голосів.

SKELET-info

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Президент Зеленський заробив у червні менше 30 тис грн оновлено: 24 липня, 2020 автором: Redactor