«Рейдери «Семок» отримали по зубах, — експерт

Таку думку на тему рейдерських захоплень і участі в них прокурорів висловив політолог Володимир Цибулько на своїй сторінці у Фейсбук.



На думку політичного оглядача, для того, щоб подолати рейдерство в країні, потрібно нещадно і невідкладно карати рейдерів — це доведена справою «Семок».



«Кілька «рейдерів у погонах» із Сумської області задумали «віджати» завод, який виробляє снеки. Завод успішно працював у Дніпропетровській області, платив заробітну плату сотням працівників, та навіть у карантин та кризу продовжував свою роботу. Рейдери просто вписали завод в «ліву» кримінальну справу, яка лежала в архіві Сумського СБУ. Подали до суду клопотання про арешт майна і передачу його у АРМА, а потім на нових власників. Суддя підписав цю дивну ухвалу», — пише політичний експерт.



«Альо трудовий колектив вступився за своє підприємство. Юристи скасували ухвалу в апеляції, а делегації робітників повезли петиції та скарги у всі можливі інстанції, виставили пікети протестантів із наміром провчити рейдерів. Як результат: атестаційна комісія звільнила з органів прокуратури першого заступника прокурора Сумського О. Рубана. Він підписував вказівки суду — як саме суддя має розглядати дану справу. Прокурор А. Жерновий з’єднання не явився на атестацію, оголосив, що захворів на коронавірус. Проти слідчого СБУ Ст. Прохненка і прокурора Жернового проводитися розслідування в ДБР. Суддя Капкін пише пояснення про ті, як він додумався підписати рейдерську ухвалу», — продовжує Цибулько.



Підсумовуючи експерт додає, що після таких пригод не тільки у Сумській області ще довго не захочуть фальсифікувати справи та «віджимати» фрази об’єкти чужої власності, альо ї компанія «Семки» довела рейдерам, що спроби швидкої корупційної наживи для них можуть надто дорого коштувати. Адже якщо у кожному випадку біті рейдерів по зубах, то можна і взагалі забути про це ганебне явище в нашій країні.