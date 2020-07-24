В оновленій Конституції виявлений заділ для пенсійної реформи

В оновленій Конституції є поправка, яка дозволяє запустити нову пенсійну реформу. Мова йде про обов’язки дітей піклуватися про своїх батьків, яка тепер закріплена в Основному законі. Опитані URA.RU економісти вважають, що така поправка дозволить аргументувати нове підвищення пенсійного віку.

У новій редакції Основного закону вперше записали, що покладено обов’язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх батьків. У пункті ж.1 статті 72 документа йдеться, що у віданні Російської Федерації і регіонів знаходиться «створення умов для належного виховання дітей в сім’ї, а також для здійснення повнолітніми дітьми обов’язку піклуватися про батьків». У попередній редакції Конституції йшлося лише про те, що працездатні діти повинні піклуватися про непрацездатних батьків.

Заступник голови Ради з прав людини при президентові РФ, член робочої групи з поправками до Конституції Ірина Кіркора зізналася агентству, що поправка викликала запеклі суперечки ще на етапі обговорення всередині робочої групи. Подробиць вона не розкрила.

Новий принцип ставлення держави і суспільства може бути реалізований у черговому витку реформи пенсійної системи, вважає директор Інституту свободи Федір Бірюков: «Тут [у новій поправці] використовується китайський досвід, де все навантаження на зміст старих батьків лягає на їх дітей».

Законодавче розвиток нової конституційної норми дозволить владі в разі необхідності, викликаної кризою, виправдати відмову від політики соціальної держави, вважає економіст, член Столипінської клубу Владислав Жуковський. В якості останнього прикладу Жуковський назвав плани Мінпраці РФ брати внески із зарплат росіян в фонд страхування від безробіття. Він прогнозує повернення у порядку теми нової пенсійної реформи, про що говорять недавні висловлювання депутатів Держдуми Світлани Журової (заявила, що друзі благають її підняти пенсійний вік) і Геннадія Онищенка (пояснив, навіщо треба підвищувати його). «Найближчим часом ми почуємо розмови про необхідність нового підвищення пенсійного віку. Думаю, це станеться після виборів до Держдуми», — вважає економіст.

Економіст Василь Колташов, навпаки, вважає, що поправка про відповідальність дітей за батьків має суто ціннісний характер і не призведе до відмови влади від соціальної держави. Провідний експерт Інституту сучасного розвитку Микита Масленніков додав, що держава тепер буде змушений створювати умови для виконання нової конституційної норми: «У нас є материнський капітал. Чому б не ввести батьківський капітал?»

Остаточно суть поправки проясниться тільки після її розвитку в законодавстві, зазначає Федір Бірюков. Однак, за словами заступника голови комітету з держбудівництва Михайла Ємельянова, в Держдумі ще не почали роботу по її деталізації. За оцінкою депутата, нова норма потребує внести зміни до Сімейного та Цивільного кодексів, а також Кодексу про адміністративні правопорушення. Ємельянов очікує внесення до Держдуми відповідних законодавчих ініціатив у вересні—жовтні.